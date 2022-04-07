Сенат Сполучених Штатів Америки 7 квітня одноголосно схвалив законопроект про заборону імпорту російської нафти.
Як повідомляє "Голос Америки", в документі також вказується, що Росія, а також її близький союзник Білорусь, за здійснення військового вторгнення в Україну або за пособництво цьому вторгненню позбавляються статусу країн з режимом найбільшого сприяння в торгівлі.
Прийняття цього закону передбачає потенційне збільшення мит на експорт товарів із зазначених країн в США.
Тепер законопроект направляється на розгляд Палати представників.
Потім документ буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену.
Раніше нижня палата Конгресу вже голосувала за прийняття законопроекту в першому читанні, але тепер вона повинна буде зробити це повторно, так як Сенат вніс зміни в текст документа.
Як повідомляв УНІАН, Великобританія припинить весь імпорт російського вугілля та нафти до кінця 2022 року та вживе заходів проти олігархів та ключових стратегічних галузей.