Тепер законопроект направляється на розгляд Палати представників.

Сенат Сполучених Штатів Америки 7 квітня одноголосно схвалив законопроект про заборону імпорту російської нафти.

Як повідомляє "Голос Америки", в документі також вказується, що Росія, а також її близький союзник Білорусь, за здійснення військового вторгнення в Україну або за пособництво цьому вторгненню позбавляються статусу країн з режимом найбільшого сприяння в торгівлі.

Прийняття цього закону передбачає потенційне збільшення мит на експорт товарів із зазначених країн в США.

Тепер законопроект направляється на розгляд Палати представників.

Потім документ буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену.

Раніше нижня палата Конгресу вже голосувала за прийняття законопроекту в першому читанні, але тепер вона повинна буде зробити це повторно, так як Сенат вніс зміни в текст документа.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія припинить весь імпорт російського вугілля та нафти до кінця 2022 року та вживе заходів проти олігархів та ключових стратегічних галузей.

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