Великобританія припинить весь імпорт російського вугілля та нафти до кінця 2022 року та вживе заходів проти олігархів та ключових стратегічних галузей.

Голова МЗС Британії Ліз Трасс 6 квітня оголосила про посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду країни.

Зокрема, було оголошено про повне заморожування активів найбільшого російського банку та припинення всіх нових зарубіжних інвестицій Великобританії в Росію.

Великобританія також припинить весь імпорт російського вугілля та нафти до кінця 2022 року та вживе заходів проти олігархів та ключових стратегічних галузей.

Серед них співвласник "Новатеку" та "Сібуру" Леонід Міхельсон, голова АК "АЛРОСА" Сергій Іванов, голова правління Газпромбанку Андрій Акімов, керівник "Газпром нафти" Олександр Дюков, засновник "ФосАгро" Андрій Гур'єв-старший, основний бенефіціар "Акрона" В'ячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗ" Сергій Когогін.

Під санкціями Великої Британії тепер також перебувають Сбербанк та Московський кредитний банк.

Основні оголошені санкції включають:

Заморожування активів щодо Ощадбанку та Московського кредитного банку.

Повна заборона на нові зовнішні інвестиції в Росію. У 2020 році інвестиції Великобританії в росію склали понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів.

До кінця 2022 року Великобританія припинить будь-яку залежність від російського вугілля та нафти і якнайшвидше після цього припинить імпорт газу. З наступного тижня також буде заборонено експорт ключового нафтопереробного обладнання та каталізаторів, що знизить можливості росії з видобутку та експорту нафти.

Дії проти ключових російських стратегічних галузей та державних підприємств. Це включає заборону на імпорт продукції із заліза та сталі, основного джерела доходів.

Раніше Сполучені Штати Америки ввели новий пакет санкцій проти Росії. Він торкнувся банківського сектора країни-агресора і приватних осіб, включаючи дочок Володимира Путіна.

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