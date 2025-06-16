Американське вето відбиває бажання у країн-членів ЄС підтримувати нові обмеження проти російської нафти.

Країни-члени Євросоюзу не можуть домовитися щодо зниження "стелі цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів, яке планували включити до 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації, через опозицію з боку Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами дипломатів, обізнаних з цим питанням, деякі країни-члени ЄС, які підтримують обмеження, стурбовані тим, що без підтримки США ця пропозиція може не отримати необхідної одностайної підтримки урядів країн ЄС. Джерела видання додають, що під час зустрічі послів країн-членів ЄС у Брюсселі деякі члени блоку також порушували питання про необхідність координації дій з G-7, вказуючи на небажання рухатися без США.

Між тим Сполучені Штати Америки, за даними ЗМІ, і надалі не підтримують зниження стелі цін на російську нафту. Але це не остаточна відповідь.

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"Остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, і, за словами людей, знайомих з цим питанням, чиновники не втрачають надії", – додають журналісти.

Bloomberg зазначає, що більша частина російської нафти транспортується поблизу європейських вод, тому встановлення стелі цін ЄС мало б певний ефект.

"Але угода за участю всіх країн "Великої сімки" була б більш ефективною, оскільки вона могла б спиратися на примусові заходи з боку США", – підсумовують журналісти.

Санкції ЄС проти Росії

Європейська комісія запропонувала знизити "стелю цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель і заборонити використання інфраструктури "Північного потоку" в рамках 18-го пакету санкцій проти РФ.

Більшість країн "Великої сімки" готові підтримати обмеження. Однак Сполучені Штати Америки виступають категорично проти, що знизить ефективність "стелі цін".

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