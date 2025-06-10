Співрозмовники журналістів прогнозують, що новий пакет санкцій проти РФ буде погоджено до кінця липня.

Європейська комісія може запропонувати знизити "стелю цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель і заборонити використання інфраструктури "Північного потоку" в рамках 18-го пакету санкцій проти РФ, повідомляє Financinal Times.

За даними джерел видання, виконавчий орган ЄС, крім цього, хоче заборонити членам блоку використовувати будь-яку російську енергетичну інфраструктуру.

В разі підтримки обмежень державами-членами, буде також розширено перелік підсанкційних російських банків та суден тіньового флоту, який використовує РФ для обходу обмежень ЄС.

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Окрім нових санкцій для Москви, пропозиція Єврокомісії, за даними видання, також включатиме гарантії, які допоможуть захистити Бельгію, де заморожено 190 мільярдів євро активів російського центрального банку, від судових позовів з боку Росії, відповідно до двосторонньої інвестиційної угоди між двома країнами.

Журналісти нагадують, що санкційна пропозиція Європейської комісії має бути підтримана усіма країнами-членами ЄС. Водночас, Словаччина та Угорщина раніше заявляли, що можуть виступити проти додаткових санкцій, що потенційно ускладнить переговори.

Разом з тим, співрозмовники FT налаштовані оптимістично щодо досягнення згоди щодо пакету санкцій до кінця липня, оскільки їм вдалося переконати Угорщину відмовитися від блокування попередніх санкційних пакетів.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

20 травня Рада ЄС схвалила 17-й пакет санкцій проти Росії, розширивши перелік підсанкційних кораблів тіньового флоту нашого ворога.

Невдовзі після цього стало відомо про початок роботи над новим пакетом санкцій ЄС проти РФ, який також має бути затверджений усіма державами-членами блоку. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Євросоюз знизити стелю цін на російську нафту до 30 доларів за барель.

Водночас, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава заблокує будь-які санкції проти Росії, що можуть завдати шкоди її національним інтересам.

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