Туреччина стала одним із найбільших імпортерів російської нафти та палива після початку війни.

Турецький нафтовий термінал "‎Дортіол"‎ більше не буде приймати російський імпорт через посилення санкційного тиску з боку США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на компанію Global Terminal Services (GTS), яка управляє терміналом.

"GTS вирішила припинити всі можливі зв'язки з російською нафтою", – йдеться у заяві. В компанії додали, що відмовляться не тільки від продукції російського походження, а й від будь-якої продукції, яку завантажили в РФ.

В Global Terminal Services кажуть, що попередні операції проводились згідно з санкціями: це зокрема включало до себе обмеження цін на російський імпорт від країн G7.

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"Новий підхід GTS є додатковим заходом щодо усунення наслідків діяльності, який знаходиться за межами її досяжності та контролю, незважаючи на зусилля щодо дотримання всіх застосовних санкцій", – говорять в компанії.

Туреччина рве економічні зв'язки з Росією

Після того, як Захід увів санкції проти РФ через її напад на Україну, Туреччина перетворилась в одного з найбільших імпортерів російської нафти та палива. Однак західний санкційний тиск все більше дається в знаки. У лютому повідомлялось, що американські загрози призвели до сповільнення торгівлі між Москвою та Анкарою і росіянам доводиться чекати на платежі за нафту по декілька тижнів.

А восени минулого року нафтогазовий аналітик Михайло Крутіхін заявив, що план Володимира Путіна щодо перетворення Туреччини в новий газовий "хаб" зазнав фіаско. В результаті від нових поставок виграла лише турецька сторона.

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