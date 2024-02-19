Росіяни чекають на платежі за нафту по декілька тижнів.

Загроза США накласти санкції на фінансові установи, що ведуть бізнес з Росією, призвела до сповільнення торгівлі між Туреччиною та РФ, повідомляє агентство Reuters.

"Указ США, виданий у грудні, прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту, а також російські платежі за більш широкий спектр турецького експорту", – пише агентство.

Подібні проблеми з платежами, з якими зараз стикається Туреччина, вже порушили постачання російської нафти до Індії та ускладнили поставки до Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю. Проблеми з оплатою пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес та посилюють контроль за російськими клієнтами, повідомили джерела Reuters.

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Співрозмовник з російської нафтової компанії повідомив, що платежі від Туреччини російським експортерам нафти затримуються на два-три тижні.

"Стало важко здійснювати деякі енергетичні платежі в Росію, особливо після (загрози) нових санкцій наприкінці грудня. Деякі платежі були зірвані", – сказало агентству Reuters турецьке джерело, знайоме з проблемою платежів.

Санкції США проти російської нафти

У четвер, 8 лютого, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються суден, які порушують ліміт цін на російську нафту.

Значна частина величезного флоту танкерів, які Росія використовує для доставки своєї нафти, зупиняється під тиском санкцій США.

За даними CNN, Росія починає третій рік війни проти України, маючи безпрецедентну кількість грошей у державній скарбниці. За минулий рік Москва експортувала до азіатської країни нафту на суму близько 37 млрд дол., що стало рекордним показником для неї.

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