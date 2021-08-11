Тарифи на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийме постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Економіка України ще не відновилася після коронакризи. Дійсно, відбувається зростання зарплат і доходів населення, але ми розуміємо, що вкрай важливо зараз підтримати людей. Тому за ініціативи та підтримки президента України Володимира Зеленського уряд сьогодні приймає рішення про те, що тарифи на електроенергію для населення будуть знижені - до 1,44 грн за кіловат для тих домогосподарств, які споживають менше ніж 250 кіловат на місяць", - сказав він.

Для домогосподарств, які споживають понад 250 кіловат на місяць, тариф не змінюється і залишається на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за тиждень з 2 по 8 серпня зросла відносно минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год.

28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16900000 домогосподарств), і підвищення тарифу для тих споживають понад цю норму, тобто для більшості.

Автор: Дмитро Шварц