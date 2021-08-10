Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за тиждень з 2 по 8 серпня зросла відносно минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год.
Про це свідчать дані держпідприємства"Оператор ринку".
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Разом з тим, на внутрішньодобовому ринку в торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію за тиждень зросла на 29%, до 3269 грн за МВт-год.
Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.
Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, продемонструвала стабільний рівень протягом тижня і склала 1647,46 грн за МВт-год.
Тарифи на електроенергію: що необхідно знати
- 2 серпня на ринку "на добу вперед" у торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії - 2578,5 грн за МВт-год.
- Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше відбивається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.
- Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.
- Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.
- 1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.
- Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.