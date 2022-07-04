Наразі сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації ще не узгоджено.

Прем'єр-міністр Королівства Швеція Магдалена Андерссон заявляє, що її країна підтримує газове ембарго проти Російської Федерації, але інші країни-члени Європейського Союзу мають відмінну позицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Сьомий пакет наразі ще не був розроблений в Європейському Союзі", - заявила Андерссон.

При цьому, вона зазначила, перед цим були ухвалені попередні пакети найбільш потужних санкцій, які коли-небудь узгоджувалися в ЄС.

"Швеція як країна відкрита до подальших пакетів. Ми також відкриті до того, аби включити газ (у санкційний пакет - УНІАН), але Швеція взагалі не залежить від російського газу. Я погоджуюсь, що це виглядає інакше в інших європейських країнах. Але ми відкриті до додаткових санкцій. Точно так. Чи буде це реалістично, запровадити їх (нові санкції - УНІАН) до літніх канікул? Я думаю, що існують різні думки в межах Європейського Союзу, якщо це буде правильний наразі подальший рух вперед. Ми відкриті до цього", - наголосила вона.

При цьому, як вона підкреслила, важливо, що відбувається робота з метою повноцінного втілення усіх попередніх санкцій і закриття усіх лазівок, аби санкції повністю були втілені скрізь в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

Кореспондент "Радіо Свобода" зазначив, що сьомий пакет країни ЄС хочуть узгодити до відпусток.