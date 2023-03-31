Споживання електроенергії нижче, ніж у попередні два дні, виробництва достатньо для покриття потреб.
Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" у п'ятницю, 31 березня. "Споживання нижче, ніж у попередні два дні, виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії несуттєвий",- йдеться у повідомленні.
Проте у Житомирській області все ще є мережеві обмеження. Тому застосовуються відключення споживачів, які сьогодні можуть бути дещо більшими, ніж учора, через менш сонячний день та зниження активності відновлюваних джерел енергії у регіоні.
"Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах", - додали у прес-службі.
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Як повідомляв УНІАН, 28 березня через негоду відбулось знеструмлення споживачів у восьми областях на заході та півдні України.
Раніше в енергетиці України виникли серйозні проблеми через те, що РФ завдавала удари ракетами та дронами по енергетичних об'єктах. Через російські атаки нашій державі довелося відмовитися від експорту електрики за кордон.