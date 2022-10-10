Влада України ухвалила важливе рішення після масованного ракетного удару з боку РФ.

Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України у Facebook.

"Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - пояснили в Міненерго.

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Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії, підкреслили у відомстві.

Масований ракетний удар Росії по Україні сьогодні - найважливіше

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти здійснили атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях та Києві.

Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема - влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.

За даними Генерального штабу ЗСУ, зранку Росія випустила по Україні 84 крилатих ракети та 24 дрони, були ліквідовані 56 ворожих повітряних цілей.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що через ворожі обстріли загинули 11 осіб, а ще 64 людини постраждали.

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