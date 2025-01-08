Середня ціна автогазу піднялася до 36,03 грн/л.

В Україні дорожчає автогаз на тлі підвищення ставки акцизу з 1 січня. У середньому паливо додало в ціні 65 копійок.

Видання enkorr пише, що, згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", середня ціна автогазу піднялася до 36,03 грн/л.

Найбільше - на 1,3 гривні - до 37,99 грн/л - подорожчало паливо на автозаправних станціях KLO. При цьому ОККО, WOG і SOCAR автогаз подорожчав приблизно на 1 гривню. Така сама ситуація і в мережах BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" і "Катрал". Водночас на АЗС UPG автогаз додав 1,2 гривні.

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Найнижча ціна на цей вид палива - 32,29 грн/л - у "БРСМ-Нафта" у Миколаївській області, а також Marshal у Житомирській - 32,39 грн/л.

Зазначається, що головною причиною цін стало зростання акцизних ставок з 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л. Додатковий фактор - збільшення цін у зарубіжних постачальників.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Засновник логістичної групи компаній "Прайм", експерт паливного ринку Дмитро Леушкін розповідав, що основний удар підвищення податків завдасть по АЗС, які не генерують додатковий прибуток.

При цьому він зазначив, що з кінця січня пальне на українських АЗС може подорожчати на 1,5-2 гривні через підвищення акцизів на пальне, зростання світових цін на нафту і можливе знецінення гривні.

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