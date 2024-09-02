Закон вступає в силу 1 вересня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Президент підписав №11256-2 про підвищення акцизів. Вступає в силу 1 вересня", - написав політик.

За його словами, закон почне діяти, коли його опублікують в офіційному виданні, що буде сьогодні або завтра.

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Документ передбачає, що до 2028 року ставки акцизного податку на пальне збільшуватимуться і становитимуть:

бензин – 359 євро за 1000 л;

дизельне паливо – 330 євро за 1000 л;

скраплений газ – 70 євро за 1000 л.

Підвищення акцизів на пальне - що відомо

18 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне. Очікується, що дизель і бензин подорожчають приблизно на 1,5-2 гривні. Кошти, додатково отримані від акцизного податку, підуть на потреби Збройних сил.

У липні голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що підвищення акцизу призведе до зростання цін, однак, за його словами, воно не має бути настільки значним, щоб вплинути на інфляцію.

Засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в інтерв’ю УНІАН повідомив, що подорожчання пального у зв'язку з підвищенням акцизів призведе до підвищення цін на всі товари без винятку, оскільки паливні витрати закладено в собівартість усіх виробництв. Особливо сильно це проявляється в умовах масових відключень світла, коли бізнес працює на генераторах.

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