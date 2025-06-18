Мережі, в разі підпису президента України, до 1 січня 2026 року не отримуватимуть штрафів за продаж бензину без біокомпонентів.

Верховна Рада тимчасово скасувала штрафи за відсутність у бензині щонайменше 5% біоетанолу. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.

В документі, який опубліковано на сайті українського парламенту, зазначається, що з 1 травня 2025 року за продаж бензину без щонайменше 5% біоетанолу АЗС має бути оштрафована на сім прожиткових мінімумів за кожні тисячу літрів палива (понад 21 тисяча гривень станом на 2025 рік). Після підпису глави держави ці стягнення будуть призупинені.

Також до 1 січня наступного року скасовано штрафи і для гуртових продавців за неподання інформації про вміст біоетанолу у проданому бензині.

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Таким чином, в разі підтримки цього рішення президентом України, до 1 січня 2026 року АЗС можуть продавати бензин без біокомпонентів та не боятися штрафів.

Бензин з біоетанолом

З 1 травня набрав чинності закон, що зобов'язує додавати до бензину не менше 5% біоетанолу.

Експерти зазначали, що норма про обов’язковий вміст у бензині щонайменше 5% біоетанолу підвищила ризики для водіїв.

"Якщо ви завтра не хочете вбити свою машину, то заправляйтеся на мережах, які купляють вже готовий бензин з Європи. А ті, хто намагатиметься виготовити його тут, це буде, по суті, звичайна "бодяга". Тому що вони будуть просто додавати спирт до бензину, як вимагає закон", - констатував засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін.

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