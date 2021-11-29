Найвищі тарифи на газ споживачам встановила компанія "Херсонобленерго".

Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ у грудні.

Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.

Ціни коливатимуться від 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газу.

Найменшу ціну в грудні своїм споживачам запропонувала компанія "Енерджі Трейд Груп" – 7,779 грн за кубометр.

Читайте такожМеморандум МВФ: ціни на газ для населення зростуть на 200% – експертДалі йдуть цінові пропозиції компаній Neogas (7,80 грн за куб.м) і "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" (7,88 грн за куб. м).

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну виставили "Газпостачсервіс" і ТОВ "Тернопільоблгаз збут".

Найвищими тарифи на газ будуть для споживачів компанії "Херсонобленерго" – 13,5 грн за куб. м.

Нагадаємо, 12 листопада Кабмін оприлюднив ціни на газ та електроенергію на опалювальний сезон.

Тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.

Автор: Герасименко Валентина