Тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год.

На урядовому порталі оприлюднено ціни на газ і електроенергію, які в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

Як відзначив під час ефіру програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год.

Глава уряду підкреслив, що тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.

"Нафтогаз" сьогодні пропонує населенню газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Ті споживачі, що потрапили на постачальника "останньої надії", також платять таку ціну. Крім того, ми уклали меморандум з представниками місцевого самоврядування, аби залишити тарифи на тепло й гарячу воду на минулорічному рівні. Для цього держава дає 4% ПДФО й 13,44% акцизу в місцеві бюджети наступного року. Це більш ніж 30 млрд грн, яких цілком достатньо для виконання цього завдання", - цитує прес-служба Шмигаля.

Читайте такожЩо буде з тарифами на "комуналку" до закінчення холодів: Шмигаль дав відповідьПрем’єр-міністр запевнив, що всі українці, які потребують субсидій, будуть ними забезпечені. Він нагадав, що у "червоних" зонах нормативи для нарахування субсидій українцям збільшені на 50% згідно з постановою уряду.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, середня ціна імпортного природного газу в Україні в жовтні 2021 року, у порівнянні з вереснем, зросла на 26% і становила 685,67 дол., або 18 тисяч грн за тисячу кубометрів.

При цьому для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз України" пропонує контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

З 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт-год. За даними Міністерства енергетики, таких споживачів в нашій країні більшість – 80%.

Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишається незмінною – 1,68 грн за кВт-год за всю спожиту електрику.

Автор: Ганна Бредіхіна