Підвищення буде поступовим та супроводжуватиметься збільшенням підтримки населення.

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні розпочнеться у другому піврічні 2023 року.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень 2022 року.

"Основний же внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги. На сьогодні фіксація тарифів на тепло та газ на період воєнного стану стримує зростання загальної інфляції – темпи зростання вартості цих послуг сповільнилися відповідно до 1.2% р/р і 9.3% р/р, відображаючи ефекти високої бази порівняння. Таким чином, високі ціни на газ у світі практично не матимуть прямого впливу на споживчу інфляцію в поточному році", - йдеться у повідомленні.

Поступове приведення тарифів на ЖКП до ринкового рівня в наступні роки утримуватиме інфляцію значно вище цілі. Утім, ураховуючи високу соціальну значущість тарифів на ЖКП, підвищення тарифів вірогідно буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки.

Як відомо, Верховна Рада запровадила заборону на підвищення тарифів на газ та тепло для населення на час воєнного стану та ще пів року після його закінчення. Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на послуги з розподілу природного газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання); послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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