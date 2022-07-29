Покриття різниці тарифів планується шляхом залучення понад 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів.

Верховна Рада заборонила підвищення тарифів на тепло для населення. Україна залучила понад 125 мільярдів гривень (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За прийняття законопроекту "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення" (№7427) проголосували 260 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він має на меті забезпечити захист населення та споживачів України шляхом запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні та ще шість місяців після його закінчення.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає фіксацію ціни на газ для теплокомуненерго на рівні 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

Вже 27 липня Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

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