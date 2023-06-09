Тарифи на світло збільшились вдвічі: якими будуть наслідки та як зекономити на платіжках

З початку червня в Україні відбулося практично подвоєння тарифів на електроенергію для населення. Крім того, з 30 червня планується зростання цін на електроенергію для бізнесу на 35 відсотків. Які суми ми побачимо у платіжках, на що вплине підвищення тарифів та як зекономити у нових умовах?

Жахлива трагедія з руйнуванням рашистами Каховської ГЕС ще раз гостро нагадала нам про важливість для нашої держави стабільної роботи енергетичної системи. Зрозуміло, що ця тема була головною на цьому тижні, тому багато українців не звернули увагу на те, що з 1 червня у нас піднялися тарифи на електроенергію майже вдвічі. Проте в липні, коли прийде час платити за спожиту у попередній місяць електрику, ми обов'язково це помітимо.

За оцінками енергетиків та експертів тільки відновлення Каховської ГЕС коштуватиме мільярд євро. А додайте до цього багатомільярдні суми, які треба знайти для подолання наслідків системного знищення кривавими росіянами енергетичних об’єктів нашої країни. Тому таку важливість має створення в Україні справедливого та ефективно працюючого ринку електроенергії, який буде збирати кошти на відновлення. Іншим джерелом може частково стати міжнародна допомога та конфіскація російських активів з подальшим направленням коштів на підвищення стабільності національної енергетичної системи.

До червня ми платили лише чверть від собівартості електроенергії, через що енергогенеруючі компанії мали проблеми з фінансуванням. Згідно з рішенням уряду, з 1 червня тариф збільшився до 2,64 гривні за кіловат з 1,44 (при споживанні до 250 кіловат-годин) та 1,68 грн (у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць). При цьому, нічний тариф зберігається і при наявності двозонного лічильника електроенергія буде продовжувати продаватися з 50 відсотковою знижкою. А наприкінці червня Національний регулятор з питань енергетики планує підвищити вартість електрики для бізнесу на 35 відсотків.

Збільшення цін на світло, безумовно, буде викликати невдоволення споживачів, особливо з огляду на обіцянки можновладців не піднімати вартість комунальних послуг у часи війни. Але де ще енергетики можуть оперативно знайти необхідні для проведення ремонтних робіт кошти?

"Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу - це внесок у забезпечення стійкості енергосистеми", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр при цьому запевнив, що більше тарифи до кінця цього року змінюватися не будуть. З усім тим, визнаємо, ми все одно будемо платити у два рази менше за реальну собівартість світла.

Скільки ми будемо платити?

Ще до жахливої каховської трагедії, енергетики говорили, що на відновлення національної енергосистеми Україні потрібно близько 11 мільярдів доларів. Тепер до цієї суми треба додати ще щонайменше один мільярд. Лише на поверхневий ремонт вітчизняної енергетичної системи для підготовки до наступної зими потрібно знайти близько одного мільярда доларів. Суми вражають.

До підвищення тарифів власники однокімнатної квартири сплачували в середньому 100 гривень за електрику, двокімнатної - 150, трикімнатної – 200 гривень. Відтепер ці суми будуть чи не у два рази більше: близько 185, 280 та 370 гривень відповідно до розміру оселі.

"Для двох-трьох кімнатних квартир наслідки виглядають гривень на 250-300 збільшення сплати за спожиту електрику", - розповів агенції УНІАН директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Перші платіжки з новими цифрами надійдуть побутовим споживачам вже на початку липня.

І це не все. Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 30 червня підвищити максимальні ціни на електроенергію для бізнесу на 35 відсотків. Таким чином, нові максимальні граничні ціни електроенергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку зростуть до 5 413 гривень/МВт-год – для годин максимального навантаження в мережі (з 7:00 до 23:00) та до 2 707 гривень/МВт-год – для періоду мінімального навантаження (з 23:00 до 07:00).

На що це вплине?

Нові тарифи обов’язково матимуть негативний вплив на споживачів електрики. Особливо на ті домогосподарства, які активно використовують електроенергію в різних господарчих цілях, наприклад для обігріву теплиць.

"В собівартості продукції тепличних господарств, витрати на електроенергію становлять близько 50 відсотків. Зростання тарифів на електроенергію призведе до збільшення собівартості продукції таких господарств десь на чверть. Що призведе до підняття цін на зелень, ягоди та городину", - сказав агенції УНІАН кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

За його словами, підняття цін на електрику потягне за собою вгору і тарифи на воду. Крім того, збільшення вартості електроенергії матиме ланцюгову реакцію і призведе до здорожчання більшості споживчих товарів.

"Зростання тарифів на електроенергію ще більше погіршить фінансове становище громадян. Реакцією на підвищення буде несплата рахунків за електроенергію, або відмова від інших платежів. На 1 квітня 2023 року заборгованість населення за комунальні послуги перевищила 140 млрд гривень. Підняття тарифів на електроенергію значно прискорить збільшення цієї заборгованості", - додав Хмелевський.

В структурі собівартості промислової продукції витрати на електрику складають близько 10 відсотків. Проте варто розуміти, що товари можуть проходити кілька стадій виготовлення. Відтак, зростання цін на електроенергію для бізнесу призведе до збільшення вартості сировини, компонентів, устаткування і кінцевої продукції. За прогнозом економіста Хмелевського, у цьому зв’язку ціни на товари та послуги в Україні можуть зрости десь на 15 відсотків.

Як можна зекономити?

Так перспектива стимулює громадян думати: де та як можна зекономити? Варіантів є декілька.

Перший очевидний метод – почати більш раціонально споживати електроенергію. Потрібно буде перенести використання потужних електроприладів на нічні години доби, коли ціна на електрику коштує у два рази менше. Але для цього у споживачів має бути двозонний лічильник і відповідний багатозонний облік, який встановлює обленерго за проханням споживача.

Такий лічильник рахує спожиту електроенергію в залежності від часу доби: з 7 години ранку споживач платить повну ціни за 1 кіловат. Вночі, з 23 години - у два рази менше. Цей лічильник, в залежності від моделі, коштує від 1200 до 2500 гривень.

Треба уважно подивитись на те, як родина використовує потужні енергоприлади, які потрібно перевести на нічне споживання. До них відносяться бойлери для нагріву води, а також пральні машинки, електрочайники та праски, але їх використання ситуативне.

"Якщо у вас є електричний бойлер, то ви можете перевести його на нічну роботу. Поставити таймер і гарячу воду гріти не вдень, а вночі, коли є надлишок енергії в енергосистемі. Також, не можна його перегрівати, бо це додаткові витрати електрики", - порадив читачам УНІАН голова Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

Крім цього, варто розумно користуватися електричним опаленням: електрообігрівачами взимку та кондиціонерами влітку. Не треба перегрівати або переохолоджувати оселю, бо зайвий градус у кімнаті - це плюс до платіжки. Також, треба замінити звичайні лампи на енергоощадні LED. Вони витрачають значно менше електроенергії й мають довший термін служби.

Якщо у сімейному бюджеті є достатньо грошей, можна ще й замінити потужні прилади на більш енергоефективні. Починати заміну експерти рекомендують з холодильника.

"Фактично, пристроєм, який споживає найбільше електроенергії - є холодильник. Він бере свої стабільні 60 кіловат-годин на місяць. Чим він кращого класу, тим менше ви будете платити за електроенергію", - розповів Святослав Павлюк.

Краще за все купляти техніку с класом енергоефективності А++. Такі пристрої є найбільш енергоощадними. Холодильники такого класу коливаються у ціні 18-25 тисяч гривень. Пральні машини з низьким споживанням електроенергії - це наступний пункт. Ціни тут дещо менші, але теж "кусаються". Нова машина коштує 10-12 тисяч гривень.

Чи зникнуть субсидії?

З новими тарифами умови отримання субсидій за відшкодування оплати комунальних послуг не змінилися. Всі ті, малозабезпечені громадяни, хто ними користувався, можуть продовжувати це робити й частково покривати витрати на електроенергію.

"Українці можуть покривати платіжки субсидіями. Нічого стосовно них не змінилося. Всі верстви населення, що їх платили, будуть отримувати їх пропорційно більшими у зв’язку із підняттям цін", - каже експерт Геннадій Рябцев.

У зимовий період середні субсидії на домогосподарство становлять 1,5 тисячі гривень на місяць, тоді як в неопалювальний сезон ця сума щомісяця становить 350-400 гривень. Наразі в Україні 2,2 мільйона господарств отримують таку необхідну допомогу від держави.

"Якщо платіжка на всі комунальні витрати більше ніж 15 відсотків від доходу сімейного бюджету, то людина має право на покриття перевищеної різниці, щоби комунальні видатки не становили більше, як 15 відсотків доходу", - нагадала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

У випадку, коли доходи людей невеликі й вони проживають на мінімальну заробітну плату або на прожитковий мінімум і залежать від допомоги держави, відсоток при якому надається субсидія, є ще меншим. Цей відсоток може становити навіть 6 -10 відсотків від розрахункової суми. Отримати такі субсидії можуть малозабезпечені або багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, пенсіонери або учасники бойових дій та їх родини.

Стимули для розумного споживання

Рішення влади про збільшення тарифів на електрику як для населення, так і для бізнесу матиме суттєві економічні наслідки. Разом зростатимуть й ціни на товари та послуги, проте, не такими значними темпами. Також не виключено, що збільшиться загальна сума заборгованості населення за комунальні послуги. І з цим державі, енергетичним та комунальним компаніям прийдеться щось з часом робити.

З усім тим, в українців є методи і досвід, де та як можна зекономити. Розумне споживання і заміна побутової техніки дозволить непогано заощадити. Треба лише звернути на цю проблему особливу увагу. Крім того, малозабезпечені та уразливі групи громадян, скоріш за все, не відчують серйозних проблем від збільшення цін на світло, бо вони надалі зможуть отримувати державні субсидії.

Хоча ціна на світло для пересічних громадян все ще не відповідає ринковим цінам і електрика досі продається за пів ціни від собівартості, більші тарифи - вимушений, але необхідний крок для вітчизняної енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень від рук російських терористів. Українські енергетичні компанії отримають додатковий фінансовий ресурс для відновлення, що на тлі трагедії Каховської ГЕС є дуже важливим.

Після нашої Перемоги та з початком масштабної відбудови економіки варто задуматись над повною лібералізацією енергетичного ринку країни. Це дало б змогу ще швидше і більше залучити гроші для нашої енергетики і значно її модернізувати. Але до цього треба йти крок за кроком. Перший вже зроблений.

Артур Крижний