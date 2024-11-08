В НБУ прогнозують, що тарифи залишаться незмінними протягом наступного року.

Національний банк України очікує, що в 2025 році тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з 2026 року тарифи доведеться поступово підвищувати. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України за жовтень 2024 року.

"НБУ очікує, що протягом 2024‒2025 років чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", - йдеться в звіті.

Зазначається, що невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення.

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В НБУ також відмічають, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє", - додали в НБУ.

Тарифи в Україні: останні новини

6 листопада народний депутат Богдан Кицак заявив, що тарифи на електроенергію в Україні можуть зрости до 6,5 грн/КВт-год. За його словами, це буде довготривала процедура поступового підвищення тарифів.

У жовтні голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію, гарячу воду та газ.

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