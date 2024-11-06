За словами чиновника, це буде довготривала процедура поступового підвищення тарифів.

Тарифи на електроенергію в Україні можуть зрости до 6,5 грн/КВт-год. Таку заяву зробив в етері телеканалу "Новини.Live" народний депутат Богдан Кицак.

"Потрібно бути реалістами і розуміти, що оскільки ми рухаємося до Європейського Союзу, в нас є зобовʼязання від різних наших кредиторів, щоб ми нормалізували наш тариф відповідно до європейського. Зрозуміло, що у нас зараз гіпер велика різниця від того, що сплачує український побутовий споживач, від європейського. Навіть з урахуванням диференціації заробітних плат, пенсійного забезпечення", – зауважив він.

Нардеп каже, що це буде довготривалою процедурою поступового підвищення.

Але в практичній площині це може відбуватися лише на фоні постійної економічної підтримки України або початку виплати російських репарацій – вливання коштів в українську економіку.

Тарифи в Україні: останні новини

У листопаді 2024 року вартість природного газу коливатиметься від 7,96 до 19,6 гривні за кубометр. Вартість залежить від категорії споживачів. До прикладу, для для населення в рамках річних тарифів вартість кубометра газу у листопаді перебуває в межах від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр, а місячна ціна – від 8,46 до 19,6 гривні. Вартість залежить від газопостачальної компанії.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію, гарячу воду та газ.

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