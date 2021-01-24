Тарифна несправедливість. Чому українці отримують різні платіжки за однакові метри

У Львові – дві тисячі триста гривень. У Києві – п’ять тисяч двісті. У Херсоні – вісімсот двадцять п’ять гривень. Такі різні суми українці платять за тепло. Що саме впливає на ціну і чи можна платити менше?

Львів'янин Рустам відчиняє вікно взимку, навіть коли тріщать морози. Адже батареї в його квартирі – гарячезні. І, на жаль, регулювати радіатор, а значить платити менше, немає змоги.

«Мені прийшла платіжка за опалення – дві тисячі триста гривень», - розповідає він ТСН.Тижню.

Це – за квартиру у 65 квадратів. Але у його товариша менша сума у квитанції: «Така сама площа, така сама квартира, а йому прийшло дві тисячі гривень».

А от у киянки Олени Недашківської удвічі більша сума за 60 квадратних метрів – п’ять тисяч двісті гривень. В будинку Олени половина мешканців встановила індивідуальні лічильники і платила копійки - до 500 грн - за опалення. Водночас решті нараховувати по кілька тисяч.

Читайте такожНемає жодної помилки: у "Київтеплоенерго" прокоментували ситуацію з платіжками на десятки тисяч гривень

«У мене 59 квадратних метрів, і тільки за опалення – сім тисяч гривень», - розповідає ТСН.Тижню Сергій Сітар, який опинився у такій же ситуації.

Звичайно, Сергій і собі захотів встановити лічильник, за яким би платив, максимум, 500 гривень. Але теплопостачальник йому відмовив. Мовляв, ставити квартирні лічильники тепла за вертикальної розводки – не можна. Тобто, хто встиг це зробити, - молодець. А хто не встиг, то не встиг.

Тож мешканці, які мали захмарні рахунки, подали до суду. Сергій добився перерахунку.

«Мінус сім тисяч. То зараз у мене плюс п’ять. На адвоката я витратив десь так само (сміється). В нуль вийшов», - розповідає він ТСН.Тижню.

Індивідуальні лічильники зняли з обліку і встановлення нових заборонили. Але бажання економити коштом інших сусідів лишилося.

«Під’їзд платить лише за лічильником, який встановили в цьому під’їзді. Але, як ми знаємо, існують ще загальнобудинкові затрати», - каже ТСН.Тижню Олена Недашківська.

Тобто мешканці встановили на свій під'їзд лічильник, а за витрати загальнобудинкові платять інші, не такі кмітливі сусіди.

В іншому будинку по тій самій вулиці «під'їздна» історія на фінальній стадії. З десяти під'їздів лічильника немає лиш в одному. Саме в ньому живе пані Наталя Лис. «Ми отримали квитанції з захмарними сумами», - каже вона ТСН.Тижню.

Жінка розповідає, що коли прораховувала кубатуру своєї квартири (160 метрів), скільки вона взагалі може взяти тепла, виходило не більше 2,5 гігакалорій. Але в листопаді пані Наталі нарахували за опалення 10 тисяч гривень за майже шість спожитих гігакалорій (замість звичних 2,5). В грудні – ще більше. Вже 8 гігакалорій і рахунок – 14 тисяч гривень.

Дивина, але у сусідньому під’їзді рахунки за тепло в рази менші – двокімнатна квартира у 72 метри – 1200-1500 гривень. І що такі низькі платежі отримують за рахунок сусідів люди знають.

«Тепер один під’їзд платить за всі під'їзди. Кожен під’їзд ставить собі лічильник і таким чином виходить з ситуації», - розповідають вони.

«Фактично вони паразитують коштом цього останнього під’їзду. Тобто ці речі мають бути вирівняні», - зауважує у коментарі ТСН.Тижню виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк.

Аби розрахунки були коректні, лічильники треба встановлювати або всім, або нікому, каже експерт. А в ситуації пані Наталі лічильник радить таки поставити: «Найкраще в цьому випадку – встановити останній тепловий лічильник на цей останній під’їзд в будинку і вимагати корекції».

Читайте такожЗнижені ціни на газ для населення - маркетинговий трюк уряду

Найоптимальніший варіант – це, звичайно, створити ОСББ і самим вирішувати, як утеплити будинок, ставити лічильники, чи ні. В одній зі столичних багатоповерхівок, яку відвідав ТСН.Тиждень, це відчули на власному гаманці. Так, пані Світлана в грудні заплатила за тепло 950 гривень. Все тому, що живе в утепленому будинку, в якому скрізь поміняні двері та вікна, а також встановлений індивідуальний теплопункт.

За тепло в 1-кімнатній квартирі тут сплачують 500 гривень. У двокімнатній – 750 гривень. Трикімнатна – до тисячі гривень. А в точнісінько такому ж будинку навпроти платіжки суттєво різняться – більші на півтисячі гривень.

Втім, можна зробити ще краще. ТСН.Тиждень побував в такому оновленому будинку в Херсоні. Тут мешканці повністю модернізували систему опалення, чим суттєво зменшили рахунки.

«За трикімнатну (60 квадратів) у грудні я заплатила 825 гривень 13 копійок», - розповіла ТСН.Тижню жителька Херсона Тетяна Соколова.

Це вполовину менше, ніж до модернізації, каже жінка: «Ми платили 1200-1300 гривень. А зараз дуже добре економимо».

Для порівняння, за однокімнатну 33-метрову квартиру тут платіжка у 287 гривень. А в іншому будинку за таку ж квартиру доведеться викласти втричі більше.

«У моєї сестри площа квартири 34,7, по-моєму. І вона заплатила 1,5 тис гривень», - розповідає ТСН.Тижню жителька Херсона Любов Русакова.

Звісно, щоб тепер гарно економити, мешканці вклали в ремонт круглу копієчку. Зокрема в теплопункт, який автоматично регулює подачу тепла, залежно від температури повітря надворі.

Читайте такожМери міст та уряд домовились: в Україні не будуть підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду

«Тому що так буває, що на вулиці десять градусів тепла, а теплопостачальна організація подає 70 градусів. Тож люди відкривають кватирки, провітрюють, і все оплачене людьми тепло йде на вулицю», - зауважує керівник Херсонського обласного центру енергоефективності та екології Андрій Карпачов.

На утеплення, заміну вікон і системи опалення ОСББ брало кілька так званих теплих кредитів. Загалом - на 5 мільйонів гривень, каже голова ОСББ. Але переконати людей викласти гроші, які потім окупляться за один-два сезони - вкрай непросто.

«Потрібно дуже сильно працювати з людьми. І зуміти їм донести, що це їм потрібно», - розповідає ТСН.Тижню голова ОСББ Януарія Статілко.

«Очевидно, що це марудний процес. Він забере багато часу. Але тоді питання: ви хочете щось змінити, чи ви не хочете нічого міняти? Тоді не жалійтеся», - додає Святослав Павлюк.

Утім, різниця в платіжках в різних областях залежить ще від одного фактору - від вартості розподілу газу. Уявіть, для одних це 50 копійок за доставку кубометра газу, а для інших - до 3-х гривень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на доставку до 1,79 грн за кубометр. Для 14 облгазів. Так само Уряд встановив граничну ціну газу - на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр. Але це - на наступні платіжки. І як довго діятиме обмеження - не ясно. Адже Україна взяла курс на ринок. Просто чиновники забули, що перед тим варто розібратися з монополіями і картельними змовами. І не факт, що пам'ять до них швидко повернеться.

Ірина Коваленко, Олена Ваніна, Наталка Волосацька, Владислав Лазар, Роман Сизченко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter