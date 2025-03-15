Тимур Ткаченко також пояснив, хто відповідає за ухвалене раніше рішення.

Київська міська влада ухвалила рішення про те, що жителі столиці повинні платити вдвічі більше грошей за управління будинками, заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За це відповідає мер Києва Віталій Кличко, оскільки знає про все, адже саме його заступник це організував, а також екс-начальник КМВА генерал Сергій Попко, який підписував розпорядження про проведення конкурсу на управителів будинків у листопаді 2024 року, пише Ткаченко у Facebook.

"Замість захисту киян - кулуарні рішення, що лягають величезним тягарем на кожну родину. Я це скасую: скасую це розпорядження - є всі правові підстави", - заявив нинішній начальник КМВА.

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Він також порекомендував районам Києва анулювати результати конкурсу. І підкреслив, що особисто звернеться до Державної аудиторської служби України, щоб перевірити "економічну обґрунтованість тарифів".

Ткаченко збирається провести "прозорий" новий конкурс, щоб кияни знали, хто і за що відповідає.

Інші новини з Києва

Раніше УНІАН повідомляв, що Київ замість весни отримає сніг і мороз. У столиці відсьогодні очікується помітне погіршення погоди. Весна бере паузу - повертається зимовий холод із дощами та мокрим снігом.

Крім того, у Києві частково знято обмеження руху Південним мостом та іншими мостами під час тривог. "Після консультацій із військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом із лівого на правий берег", - повідомив Віталій Кличко.

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