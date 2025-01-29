Начальник КМВА відреагував на відеозвернення Кличка до президента України і заявив, що робитиме для киян усе, що можливо.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко назвав "дуже дивним" звернення мера Києва Віталія Кличка до президента України Володимира Зеленського про те, що в столиці зараз відбувається спроба "розбалансувати" владу і "знищити" місцеве самоврядування.

"Учора мав із ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь - не допомогу в роботі, а звинувачення. Порожні звинувачення", - заявив Ткаченко у Facebook.

Він наголосив, що КМВА буде для киян робити все, чого не може зробити мерія, але водночас не влаштовувати політичні шоу. Зокрема, сьогодні обговорювали питання роботи комунального транспорту (тролейбусів, автобусів тощо) під час тривог. Зараз транспорт зупиняється під час повітряних тривог.

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"Тут шукаємо комплексне рішення разом із військовими. Звичайно безпека киян - на першому місці", - зазначив Ткаченко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 30 січня в Києві буде останній теплий і сухий день. Вночі стовпчики термометрів покажуть +3°...+4°, а вдень температура максимально підвищиться до +8°. Очікується похмура погода, але без опадів.

Крім того, РФ атакувала Київ "шахедами" зі шрапнеллю цієї ночі. "Ворог веде підступні атаки, заряджаючи "Шехеди" шрапнеллю, дрібними осколками. Ми можемо бачити це з місця події, де все посічено навколо дрібними металевими осколками. Якби в цей момент рухомий склад перебував на коліях і відбувалося переміщення вагонів - ми б мали знищені вагони і могли б бути якісь жертви чи каліцтва серед людей", - розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

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