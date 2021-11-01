За місяць добові обсяги транзиту скоротилися на 34%.

Добовий транзит російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшився на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро може дійти до нуля.

Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

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"Попри гучні заяви, обсяг транзиту з РФ в ЄС постійно зменшується. З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн куб.м на добу. При цьому "Газпром" платить за транзитну потужність 109 млн куб.м. при таких обсягах транспортування "Газпром" недопоставить в ЄС до кінця травня близько 5 млрд куб. м", - зазначив Макогон.

За його словами, з 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн на добу.

При цьому, відповідаючи на питання, чи може транзит через українську ГТС впасти до нуля до лютого 2022 року, Макогон відповів: "може і завтра... вирішує "Газпром".

Транзит газу через Україну:

Раніше глава компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон заявляв, що російський газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід України, не створює ніякої додаткової цінності для Європи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Автор: Ганна Бредіхіна