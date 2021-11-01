За словами Вітренка, є низка європейських правил, яким "Газпром", що на 100% контролює "Північний потік-2", не відповідає.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що найкращим варіантом протидії маніпуляції Росії газовими потоками є накладення санкцій на оператора газопроводу "Північний потік-2".

Про це він написав на свої сторінці у Facebook, коментуючи заяву президента США Байдена про необхідність забезпечити уникнення маніпуляцій потоками газу задля шкідливих політичних цілей з боку РФ.

"РФ це робила, робить і буде продовжувати робити. Маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей. Ми переконували й продовжуємо переконувати США, що найкращий варіант дій з їхнього боку в такій ситуації - накласти санкції на оператора "Північного потоку-2" до тих пір, поки РФ не припинить це робити", - зазначив він.

За словами Вітренка, припинення маніпуляцій відбудеться тоді, коли точки передачі газу європейським компаніям будуть перенесені на кордон Україна-РФ, коли "Газпром" втратить де-факто монополію на експорт газу через трубопроводи та коли буде розблоковано експорт газу з Центральної Азії.

А також це відбудеться, "коли всі побачать, що це не Путін, а багато різних європейських компаній можуть самі обирати маршрути транспортування газу від кордону РФ до ЄС, тоді РФ не зможе маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей", вважає голова НАК.

Читайте також"Нафтогаз" змінив ціни на газ для населенняВітренко додав, що це і є низка європейських правил, на відповідність яким мають перевіряти оператора газопроводу при сертифікації і яким "Газпром", який на 100% володіє та контролює цього оператора, не відповідає.

Як повідомляв УНІАН, раніше Вітренко заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін демонстративно використовує газ як геополітичну зброю, за допомогою якої шантажує Європу та схиляє її до якнайшвидшої сертифікації газогону "Північний потік-2".

26 жовтня Міністерство економіки Німеччини за результатами проведеного аналізу оголосило, що сертифікація трубопроводу "Північний потік-2" не загрожуватиме поставкам газу в Європейський Союз.

Раніше генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що російській газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід Україні, не створює жодної додаткової цінності для Європи.

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Автор: Ганна Бредіхіна