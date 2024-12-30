Зазначається, що Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці.

Влада невизнаного Придністров'я в неділю, 29 грудня, припинила подачу газу кільком державним установам. Рішення ухвалено на тлі завершення транзиту російського газу через Україну.

Видання Reuters пише, що відключення відбулося за два дні до закінчення транзитної угоди між Україною і Росією, що викликало побоювання масових новорічних відключень електроенергії в Молдові.

Компанія "Тираспольтрансгаз" повідомила, що 12 державних установ виявилися знеструмленими в районі міст Дубоссари і Бендери. Серед них чотири навчальні заклади та медичний заклад, а також поліцейський відділок і прокуратура.

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Росія постачає Молдові близько 2 мільярдів кубометрів газу на рік, який через Україну поставляється в невизнане Придністров'я, де теплова станція виробляє дешеву електроенергію.

І Молдова, і невизнане Придністров'я запровадили надзвичайний стан в енергетиці, включно із заходами щодо скорочення споживання електроенергії в години пік.

"Газпром" припинить постачання газу в Молдову - останні новини

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що призупинить експорт газу в Молдову з 05:00 за Гринвічем 1 січня через неоплачений борг Молдови.

Кишинів зі свого боку оскаржив звинувачення в заборгованості за минулі поставки газу і звинуватив Москву в дестабілізації ситуації в країні.

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