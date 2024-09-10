В угоді про асоціацію з ЄС в України є обов’язок забезпечувати європейські країни газом і нафтою відповідно, сказав прем’єр-міністр.

Україна не збирається вести переговори з Росією про нову або продовження чинної угоди транзиту газу і нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції. "У нашій Угоді про асоціацію є обов’язок України забезпечувати європейські країни надійно газом і нафтою відповідно. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію. Але ми не готові співпрацювати з Росією і не будемо співпрацювати з Росією й не будемо продовжувати угоду з ними. Інших деталей в мене немає, я в перемовинах участі не беру", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає, але можливо, є перемовини на рівні лідерів європейських країн з іншими ймовірними постачальниками газу.

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Крім того, Шмигаль відмітив, що накладання санкцій Україною на "Лукойл", як на одного з більших донорів російського терористичного бюджету, є прерогативою РНБО та Служби безпеки України. І в українського уряду немає до цього рішення запитань. Він також зазначив, що компанія "Лукойл" не була транзитером і не брала участі в транзиті нафти через Україну до європейських країн.

"Сьогодні в новинах ми побачили, що угорська компанія MOL оголосила, що вони наразі є власником продукту, який транзитується через Україну. Нас це влаштовує, це не російська компанія. Якщо компанія MOL транзитує свій продукт через українську трубопровідну систему, то Україна виконує наші зобов’язання по угоді про асоціацію. І для Угорщини, можливо, для Словаччини, Австрії виконує наші зобов’язання згідно з угодою про асоціацію", - додав Шмигаль.

Транзит російського газу та нафти через Україну - що вже повідомлялося

На початку вересня стало відомо, що у зв’язку з тим, що російсько-українська угода про транзит газу закінчується наприкінці цього року та не має жодних ознак поновлення, Чехія закликає Європу підготуватися до можливих збоїв у постачанні енергоресурсу.

9 вересня повідомлялося, що угорська енергетична компанія MOL досягла угоди, яка забезпечить продовження транзиту російської сирої нафти по трубопроводу, що проходить через Україну.