Чинна угода про транзит закінчується наприкінці 2024 року.

Росія використовуватиме альтернативні маршрути та постачання зрідженого природного газу морем, якщо Україна не продовжить угоду про транзит російського газу до Європи, заявив у п'ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters.

Чинна п'ятирічна угода між Москвою і Києвом про транзит російського газу до Європи закінчується в кінці 2024 року.

Виступаючи перед журналістами під час щоденної селекторної наради, Пєсков сказав, що логістичні ланцюги для експорту російського газу також будуть переглянуті, якщо угода не буде продовжена.

Відео дня

Різні ЗМІ цитували уряд України, який заявив, що Київ не буде шукати переговорів з Москвою щодо можливості продовження угоди про транзит газу.

"Питання в тому, як цей газ буде потрапляти туди (в Європу). Звичайно, є маршрути, пов'язані з Туреччиною, є поставки зрідженого газу, який зараз потрібний. Тобто є альтернативні маршрути. Але, по-перше, вони всі вже заброньовані... і, звичайно, це призведе до змін у всіх логістичних ланцюгах", - сказав Пєсков.

Експорт російського газу до Європи різко впав через початок Росією повномасштабного вторгнення в Україні. Росія поступилася першості постачальника природного газу для Європи Норвегії.

Транзит російського газу через Україну

За даними Оператора ГТС України транзит російського природного газу через Україну у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

Росія неодноразово погрожувала припинити транзит газу. Зокрема, така заява пролунала після вибухів на Кримському мосту 17 липня. Проте, цього не сталося.

Тим часом, Україна заперечила слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, про те, що є готовність продовжити угоду про транзит російського газу, термін дії якої закінчується наприкінці цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: