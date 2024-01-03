За підсумками минулого року експорт на європейський ринок впав удвічі.

У 2023 році російський енергетичний гігант "Газпром" відправив в Європу 28,3 мільярда кубометрів газу. Показник знизився на 55,6% порівняно з 2022 роком, коли Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 млрд куб. м газу, пише Reuters з посиланням на власні розрахунки.

Зазначається, що транзит газу через Україну знизився до 77,6 млн кубометрів в 2023 році з 174,8 млн куб. м в 2022-му.

Журналісти підкреслили, експорт російського газу до Європи, яка колись була основним експортним ринком, різко скоротився через наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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В агентстві розповіли, що розрахунки базуються на даних європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітах "Газпрому". З початку 2023 року російська компанія не публікує власну статистику.

За даними The Moscow Times, постачання до Європи впали до рівня другої половини 1970-х років.

Постачання газу до Європи

Раніше УНІАН писав, що Україна врятувала ЄС від енергетичної кризи та високих цін на газ. Європейські компанії прискорили відбір природного газу з України в зимові місяці, зменшуючи ймовірність того, що континент постраждає від чергової енергетичної кризи.

До війни "Газпром" забезпечував близько 60% споживання газу в Німеччині. З тих пір ціни впали в 10 разів, а Німеччина навчилася обходитися без російського газу. Тепер більшість споживання забезпечує Норвегія.

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