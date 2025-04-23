Ворог понад добу масовано бʼє по одному з ключових підприємств енергетичної інфраструктури міста.

Російські окупанти знищили енергетичний обʼєкт, унаслідок чого у Херсоні можливі відключення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА - тривають дотепер", - наголосив він.

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Голова ОВА зауважив, що українські військовослужбовці всю ніч боролися, аби відбити ворожі удари.

"Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе й неможливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті", - підкреслив Прокудін.

Він закликав усіх максимально ощадно користуватися електроенергією. "Найближчим часом можливі вимушені відключення", - повідомив очільник військової адміністрації.

Що ще відомо про удари Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники вдарили дроном-камікадзе по Марганцю Дніпропетровської області.

Вони атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу. Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та 30 постраждалих унаслідок удару.

Крім того, до цього окупанти вгатили по Мирнограду. Близько полудня росіяни знову атакували дроном цивільний автомобіль і вбили двох людей: 75-річного чоловіка і 63-річну жінку. Ще одна жертва - 72-річний чоловік, який загинув у приватному секторі.

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