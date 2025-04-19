В Україні може виникнути дефіцит електрики влітку: причини

На частині українських атомних енергоблоків буде проводитися ремонтна кампанія.

В Україні влітку цього року може виникнути дефіцит електроенергії у вечірні години. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі "Київ24".

"Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження, буде проводитися ремонтна кампанія. Генерації буде менше. У той же час, у літні денні години генерація буде з сонячних електростанцій, але це нас не рятує у вечірні години. Тому, з великою ймовірністю, у значні спекотні дні у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит", - сказав він.

За його словами, єдиний спосіб уникнути дефіциту - це збільшити імпорт. На державному рівні для цього необхідно, щоб комісія підняла граничні ціни на ринку електроенергії для того, аби імпортери могли імпортувати електричну енергію з-за кордону, щоб можна було покривати цей дефіцит.

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"На приватному рівні я раджу скористатися державною програмою пільгового кредитування і встановити на приватний будинок свою сонячну електростанцію і накопичувачі електричної енергії. В день генеруєте та зберігаєте електричну енергію, а у вечірні години пік у вас не буде ніколи відключення. І вам не потрібно буде платити державі, ви будете платити самому собі. І ви не будете сплачувати за електричну енергію", - додав депутат.

Він відмітив, що така програма пільгового кредитування досі діє і розрахована на 10 років. Вона передбачає суму до 480 тисяч гривень і є повністю безвідсотковою.

"Тому кожному з нас треба готуватися і бути енергонезалежним", - підсумував Нагорняк.

Ситуація в енергосистемі - останні новини

9 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу заявив, що літній період Україна може пройти без проблем із енергопостачанням, якщо цьому сприятиме безпекова ситуація.

Раніше в енергетичній компанії "Укренерго" відреагували на останні новини, опубліковані низкою ЗМІ та Telegram-каналів щодо ймовірного повернення відключень світла, наголосивши, що поширювана інформація є недостовірною.

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