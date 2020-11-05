Херсон ризикує залишитися без тепла, оскільки комунальникам вже близько шести місяців не виплачують зарплату.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.
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Сьогодні, 5 листопада, на акцію протесту вийшли працівники тепломереж.
Наразі в акції протесту взяли участь понад 100 працівників «Херсонтеплокомуненерго», яким заборгували зарплату за шість місяців.
Як йдеться в сюжеті, у разі, якщо людям не виплатять гроші, учасники пікету погрожують не запустити котельні, попри те, що опалювальний сезон в місті має розпочатися за чотири дні.
Комунальники просять допомоги у міста і стверджують, що підприємство помирає. Люди також не виключають, що підприємство умисно доводять до банкрутства.
За словами учасників пікету на сьогодні борг становить близько 15 мільйонів гривень. Керівництво підприємства нарікає на зміни в законодавстві та на абонентів, які заборгували за тепло понад 100 мільйонів гривень.
За словами директора підприємства «Херсонтеплокомуненерго» Сергія Харченка, підприємству залишається лише 20% від усіх коштів, які надходять на розрахункові рахунки.
«У березні до усіх наших проблем додалися ще й карантинні заходи, у зв’язку з чим платежі населення суттєво скоротилися», - додав Харченко.
Сьогодні на позачерговій сесії міськради було розглянуто питання заборгованості та опалювального сезону в місті. На погашення заборгованості по зарплаті виділили 2,8 мільйона гривень. Ці гроші покриють лише частину заборгованості.
«Херсонтеплокомуненерго» - це комунальне підприємство, яке опалює половину міста. Другу половину міста опалює державне підприємство Херсонська ТЕЦ.
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