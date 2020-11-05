В акції протесту взяли участь понад 100 працівників «Херсонтеплокомуненерго», яким заборгували зарплату за шість місяців.

Херсон ризикує залишитися без тепла, оскільки комунальникам вже близько шести місяців не виплачують зарплату.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

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Сьогодні, 5 листопада, на акцію протесту вийшли працівники тепломереж.

Наразі в акції протесту взяли участь понад 100 працівників «Херсонтеплокомуненерго», яким заборгували зарплату за шість місяців.

Як йдеться в сюжеті, у разі, якщо людям не виплатять гроші, учасники пікету погрожують не запустити котельні, попри те, що опалювальний сезон в місті має розпочатися за чотири дні.

Комунальники просять допомоги у міста і стверджують, що підприємство помирає. Люди також не виключають, що підприємство умисно доводять до банкрутства.

За словами учасників пікету на сьогодні борг становить близько 15 мільйонів гривень. Керівництво підприємства нарікає на зміни в законодавстві та на абонентів, які заборгували за тепло понад 100 мільйонів гривень.

За словами директора підприємства «Херсонтеплокомуненерго» Сергія Харченка, підприємству залишається лише 20% від усіх коштів, які надходять на розрахункові рахунки.

«У березні до усіх наших проблем додалися ще й карантинні заходи, у зв’язку з чим платежі населення суттєво скоротилися», - додав Харченко.

Сьогодні на позачерговій сесії міськради було розглянуто питання заборгованості та опалювального сезону в місті. На погашення заборгованості по зарплаті виділили 2,8 мільйона гривень. Ці гроші покриють лише частину заборгованості.

«Херсонтеплокомуненерго» - це комунальне підприємство, яке опалює половину міста. Другу половину міста опалює державне підприємство Херсонська ТЕЦ.

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Автор: УНІАН