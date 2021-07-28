Ціни на електроенергію до 31 серпня залишаться без змін - 1,68 грн за квт-год.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що з 1 серпня тарифи на електрику для населення не зміняться і залишаться на рівні 1,68 грн за кВт-год до кінця літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні уряду.

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"Ціни на електроенергію з 1 серпня залишаються без змін, це 1,68 грн за квт-ч. Відповідне рішення сьогодні буде прийнято. Ми продовжуємо обговорювати це рішення, щоб знайти збалансований варіант", - сказав він.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

Сьогодні, 28 липня, президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що з 1 серпня тарифи на електроенергію для населення зростуть.

Також Зеленський додав, що РНБО розглядатиме можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення.

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовує варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. І підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.

Автор: Ганна Бредіхіна