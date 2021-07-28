Кабінет міністрів України має намір продовжити дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 вересня, свідчать дані на сайті уряду.
Потрібне рішення внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду.
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Таким чином, Кабмін має намір продовжити термін дії нинішньої моделі покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.
Згідно з пояснювальною запискою до постанови, документ розроблений з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму спеціальних зобов'язань.
Редакція чинної постанови спливала 31 липня, а значить з 1 серпня електротарифи могли значно вирости.
Фіксована ціна на електрику: що необхідно знати
- 29 червня 2021 року Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.
- У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовує варіанти зміни тарифів на електроенергію.
- До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель спеціальних зобов'язань передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. І підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.
- Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.