Таким чином, для споживачів ціна на електрику не зміниться протягом ще місяця.

Кабінет міністрів України має намір продовжити дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 вересня, свідчать дані на сайті уряду.

Потрібне рішення внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду.

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Таким чином, Кабмін має намір продовжити термін дії нинішньої моделі покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, документ розроблений з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму спеціальних зобов'язань.

Редакція чинної постанови спливала 31 липня, а значить з 1 серпня електротарифи могли значно вирости.

Фіксована ціна на електрику: що необхідно знати

29 червня 2021 року Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовує варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель спеціальних зобов'язань передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. І підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.

Автор: Ганна Бредіхіна