Водночас 30% домівок поки що залишаються без опалення.

Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що електропостачання споживачам міста після нічної ракетної ворожої атаки відновлене у повному обсязі, тривають роботи з відновлення теплопостачання.

"Електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі. Роботи з відновлення теплопостачання тривають", - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що наразі 30% домівок без опалення.

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"Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби", - написав Кличко.

Мер також зауважив, що зранку без опалення та гарячої води залишилася і Олександрівська клінічна лікарня, де наразі на стаціонарному лікуванні перебувають майже 700 пацієнтів.

"Зараз тривають роботи з перепідключення центрального теплопункту закладу до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВт. Разом із котельнями в медзаклад доставили дизпаливо та генератори", - повідомив міський голова.

Атака на Київ 9 березня

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 9 березня, в Голосіївському та Святошинському районах Києва пролунали вибухи.

Згодом Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки російських окупантів в Києві було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, частина киян залишились без опалення.

Пізніше він зазначив, що у місті після ракетних ударів вже відновили постачання тепла у 300 житлових будинках.

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