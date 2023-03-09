ЗМІ пишуть, що по столиці росіяни запустили балістичні ракети.

У Києві в середу, 9 березня, під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи. Повітряна тривога в столиці була оголошена о 0:58 ночі, повідомлялося про ракетну загрозу та запуск іранських БПЛА.

О 04:26 ранку місцеві Telegram-канали повідомили про роботу ППО в області, вже о 05:51 у столиці прогриміли вибухи. Повідомлялося, що кияни чули їх на Троєщині та на Лівому березі.

Також ЗМІ пишуть, що по столиці росіяни запустили балістичні ракети, є "приліт" на Видубичах.

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Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Голосіївському районі столиці.

"Вибухи в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Подробиці - пізніше", - написав він.

Вже о 06:58 ранку в столиці пролунав новий вибух. Мешканці Святошинського та Шевченківського районів Києва чули, щонайменше, три вибухи.

Вночі в ряді областей України прогриміли вибухи - перші наслідки

Відзначимо, що в ніч на 9 березня в ряді областей України пролунали вибухи. За попередніми даними, в Одеській області та Харкові є попадання в об'єкти енергетики.

Пізніше речник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок ракетної атаки РФ українці не постраждали, проте у місті превентивно відключили світло.

Також вже сьогодні в УЗ повідомили, що через ракетну атаку РФ потяги в Україні затримуються - рейси зрушили на інший час.

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