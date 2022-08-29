Ціна опалення та гарячої води для мешканців столиці протягом цього опалювального сезону залишатиметься незмінною.

Київська міська державна адміністрація затвердила ціни на опалення і гарячу воду для ТОВ "Євро-Реконструкція" на рівні минулого опалювального сезону.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"Міська влада Києва затвердила ціни на опалення та гарячу воду для ТОВ "Євро-Реконструкція", яка є оператором Дарницької ТЕЦ та постачальником послуг у Дарницькому та Дніпровському районах, на рівні минулого опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

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Так, тарифи як для клієнтів "Євро-реконструкції", так і комунального підприємства" Київтеплоенерго", протягом цієї зими не зростуть.

Разом з тим, ТОВ "Євро-Реконструкція" здійснила розрахунок економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зростання вартості енергоносіїв.

"Це є необхідною частиною процедури отримання підприємством компенсації у встановленому законом порядку на рівні держави", - зазначають у Київській міськдержадміністрації.

У КМДА підсумували, що вартість опалення та гарячої води для мешканців столиці протягом опалювального сезону 2022/2023 залишатиметься незмінною.

Опалювальний сезон під час війни:

23 червня 2022 року міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться.

4 липня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна через окупацію або знищення втратила близько третини теплових електростанцій.

6 липня 2022 року стало відомо про те, що Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру у житлових приміщеннях взимку. З метою економії енергоресурсів температурний мінімум може скласти 16 градусів.

9 серпня в Міненерго підтвердили, що взимку доведеться економити на опаленні квартир.

18 серпня було підписано Закон України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", який передбачає введення мораторію на підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу, виробництво та постачання теплової енергії та гарячої води протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Цим законом також встановлено механізм компенсації, яка введена для теплопостачальних підприємств щодо заборгованості з різниці в тарифах на надання комунальних послуг.

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