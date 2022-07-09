Зараз це питання обговорюється, в Кабміні аналізують досвід європейських держав.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Міненерго України не виключають, що мінімальну температуру у житлових приміщеннях взимку може бути знижено.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, зараз це питання обговорюється, в Кабміні аналізують досвід європейських держав, перш ніж знизити температурний режим в будинках і квартирах.

"Питання про зменшення обговорюється. В умовах війни, якщо є можливість економити ресурси, ми це підтримуємо", - сказав він.

Опалювальний сезон під час війни:

23 червня 2022 року міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться.

4 липня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна через окупацію або знищення втратила близько третини теплових електростанцій.

6 липня 2022 року стало відомо про те, що Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру у житлових приміщеннях взимку. З метою економії енергоресурсів температурний мінімум може скласти 16 градусів.

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