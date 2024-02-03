Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації уточнив ситуацію з енергопостачанням.

У Кривому Розі на цей час енергопостачання відновлено для більшості будинків, що залишилися без світла після нічної атаки Росії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Сергій Лисак.

"У Кривому Розі заживили вже більшість домівок, які залишилися без світла після нічної атаки дронами. Досі відключені 2500 абонентів", - зазначив він.

Також Лисак повідомив, що запустили роботу й понад двох десятків котелень.

"Ще у кількох над цим працюють зараз. Без тепла – понад 1300 будинків", - зауважив чиновник.

За інформацією очільника ОВА, у місті відновили електропостачання лікарень і транспорту.

"Енергетики роблять все можливе, аби якнайшвидше полагодити потрощене ворогом. Доки мережу стабілізують, введені графіки аварійних відключень. Накшталт тих, що були минулого року", - підкреслив Лисак.

Росія ударила по Кривому Розі - головне про атаку

Сьогодні вночі росіяни знову завдали удару "шахедами" по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщини, внаслідок чого було знеструмлено частину побутових та промислових споживачів у Кривому Розі, інформували зранку в "Укренерго". Через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії.

Своєю чергою Лисак повідомив, що через атаку без світла в районі залишилося майже 15 000 людей, а також котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив жителів міста про введення графіків аварійних відключень за тим алгоритмом, що й минулого року під час блекаутів.

За його словами, залучені генератори, щоб забезпечити роботу лікарень, а також де можливо, водопостачання та подачу тепла. У місті функціонують 213 "Пунктів незламності".

В результаті нічної атаки "Шахедів" по Україні, на одній із шахт внаслідок знеструмлення під землею застрягли понад сотню гірників.

Сьогодні окупанти запустили 14 ударних дронів типу "Shahed-136/131" з двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська та з території окупованої Чауди. Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" росіяни спрямували по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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