Через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії.

У ніч на 3 лютого ворог знову завдав удару "Шахедами" по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщини, знеструмлено частину побутових та промислових споживачів у Кривому Розі.

Як повідомляє "Укренерго" в Телеграм, через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії.

Зазначається, що енергетики почали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги. Триває заживлення споживачів.

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Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, через атаку без світла в районі залишилося майже 15 000 людей, а також дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів.

Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив жителів міста про введення графіків аварійних відключень за тим алгоритмом, що й минулого року під час блекаутів.

"Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", - повідомив Вілкул, нагадавши, що в місті функціонують 213 "Пунктів незламності", де є електрика, тепло і все необхідне.

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 лютого через нічний удар "Шахедів" було знеструмлено частину Кривого Рогу. Без світла залишалися десятки тисяч споживачів. Крім того, на одній із шахт внаслідок знеструмлення під землею застрягли понад сотню гірників.

Сьогодні окупанти запустили 14 ударних дронів типу "Shahed-136/131" з двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська та з території окупованої Чауди. Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" росіяни спрямували по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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