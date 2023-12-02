МАГАТЕ "продовжить робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії".

Вже восьмий блекаут на Запорізький атомній електростанції є ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самої АЕС, сказано в прес-релізі МАГАТЕ.

"Останнє відключення зовнішнього електропостачання на ЗАЕС є ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самого місця", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ "продовжить робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії". Гроссі також закликав усі сторони "не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу електростанцію".

Відео дня

Зазначається, що це було перше повне зовнішнє відключення електроенергії ЗАЕС з 22 травня цього року.

Блекаут на ЗАЕС - деталі

У ніч на суботу, 1 грудня, на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції був новий блекаут, він "створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці". Блекаут на Запорізькій АЕС був повний, поділилися в Національній атомній енергогенерувальній компанії "Енергоатом". В НАЕК додали, що у суботу, 2 грудня, завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено звʼязок атомної електростанції з українською енергосистемою - відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що електропостачання на ЗАЕС відновлено.

"Але ключове те, що відбувся черговий – восьмий, блекаут на ЗАЕС. Кожний блекаут це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми (йдеться про аварію на АЕС в Японії у 2011 році через землетрус, і це була найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року, – УНІАН) в Україні", – сказав Галущенко.

Вас також можуть зацікавити новини: