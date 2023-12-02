Потрібна світова реакція на дії окупантів, бо Запорізька АЕС – найбільша станція в Європі, зазначив український міністр.

Відбувся вже восьмий блекаут на Запорізькій атомній електростанції, а це загроза не тільки для України, але й для країн-сусідів.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону. Він зазначив, що електропостачання на ЗАЕС відновлено. "Але ключове те, що відбувся черговий – восьмий, блекаут на ЗАЕС. Кожний блекаут це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми (йдеться про аварію на АЕС в Японії у 2011 році через землетрус, і це була найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року, – УНІАН) в Україні", – сказав Галущенко.

При цьому наголосив, що ця ситуація вимагає більш жорсткої реакції на дії Росії на ЗАЕС. За його словами, масштаби наслідків у разі аварії на АЕС можуть бути великі. Він розповів, що прораховувались можливі наслідки аварії у 2022 році на станції – тоді йшлося про розповсюдження радіації, зокрема, на Крим, на частину наших сусідів, у тому числі Румунію, Туреччину. "А розрахунки цього року показували, що вибух радіації піде більше на західну частину України і на країни, які межують з нами на західному кордоні. Це дуже небезпечна ситуація взагалі", – сказав Галущенко.

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Чиновник додав, що світ має досвід аварій на АЕС, її небезпечних наслідків. За його словами, треба враховувати, що ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною станцією з 6 блоками, і це значно підвищує ризики будь-якого інциденту.

У центрі уваги ЗАЕС – сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Національній атомній енергогенерувальній компанії "Енергоатом" зазначили, що в ніч на суботу, 2 грудня, на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції був новий повний блекаут. У суботу, 2 грудня, завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено звʼязок атомної електростанції з українською енергосистемою – відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Зазначалося, що увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС – Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 02:31 під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська" напругою 750 кВ. Таким чином ЗАЕС залишилася без електропостачання й перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів.

Було сказано, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані.

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