Дизпаливо і бензин для українських військових буде кольоровим.

Міноборони вирішило зобов’язати постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним та зеленим кольорами. Згідно з повідомленням оборонного відомства, у дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору.

"Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення", - пояснили у Міноборони.

Зауважується, що промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник: навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

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Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У Збройні Сили України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада.

"Для бензину також буде впроваджено свій барвник – зеленого кольору", - зазначається у повідомленні.

У відомстві зауважують, що в результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Пальне для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, на початку широкомасштабного вторгнення, пальне для ЗСУ було в пріоритеті, в межах країни цивільних закликали не користуватися авто без нагальної потреби. На той момент в Україну постачалось пальне в основному з Польщі, Румунії, Словаччини й інших прикордонних країн. Проте серед наших імпортерів з'явилася і Західна Європа, яка ніколи не постачала сюди нафту і нафтопродукти. На ринку пального найбільша проблема тоді була з дизельним пальним.

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