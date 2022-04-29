Киянам нагадали, що у місті працює громадський транспорт.

У Києві влада закликала мешканців за можливості не пересуватися приватним автотранспортом без нагальної потреби: пальним необхідно першочергово забезпечити потреби армії та захисників України.

Про це повідомляється на офіційному порталі київської влади з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За його словами, першочергово у пальному необхідно забезпечити потребу військових.

"На сьогодні у нас інші пріоритети щодо забезпечення пальним, ніж просто забезпечення містян, які приїхали в місто і їм потрібно кудись переміщатися. Треба пам’ятати про потреби армії і наших захисників. Кияни, якщо ви повернулися у столицю, будь ласка, за можливості користуйтеся громадським транспортом. Ті, хто перебуває у безпечних місцях, будь ласка, зачекайте із поверненням", – закликав Поворозник.

За його словами, наразі в місті немає проблем із використанням громадського транспорту. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення жителів, які повертаються у столицю. У Києві курсує метро і наземний транспорт.

Так, у столиці працює 62 автобусних, 16 трамвайних та 25 тролейбусних маршрутів.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії Україні довелося повністю перелаштуватися на нові ринки постачання нафти та нафтопродуктів. Через це на АЗС відчувається дефіцит пального, а ціни перебувають на рекордних позначках.

Сьогодні Україна постачає пальне в основному з Польщі, Румунії, Словаччини й інших прикордонних країн. Проте серед наших імпортерів з'явилася і Західна Європа, яка ніколи не постачала сюди нафту і нафтопродукти. На ринку пального наразі найбільша проблема з дизельним пальним, оскільки аграрії проводять посівні роботи. Про це сказав експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн. За його словами, зараз відчувається дефіцит пального в Україні. Не всі заправні станції сьогодні можуть забезпечуватись у повному обсязі.

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