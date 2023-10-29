Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що розроблені різні сценарії реагування на можливі ситуації взимку.

Цією зимою Україна планує обійтися без імпортного газу, проте у разі виникнення певних складнощив, буде застосовуватися так званий план "Б".

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що розроблені різні сценарії реагування на можливі ситуації.

"Нами розроблені різні сценарії реагування. Ми сьогодні є частиною єдиної європейської родини. Україна є частиною енергетичного комплексу, я б так навіть сказав. Тому нами передбачені певні сценарії реагування на такі ситуації. У нас є можливість додаткового імпорту, якщо це знадобиться. Вважаю, що наше завдання – піклуватися про збереження енергії і починати це робити саме зараз", - заявив Чернишов.

Відео дня

Він також наголосив, що в Україні створений певний резерв для того, щоб пройти цю зиму без імпорту.

"Ми не передбачаємо імпорт... Більше того, нами створений певний резерв для того, щоб пройти цю зиму. Але, якщо знадобиться це зробити, то йтиметься про європейських трейдерів", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України".

Відмова від импорту газу

У вересні 2023 року повідомлялося, що Україна буде енергонезалежною від імпортного газу за рахунок відвойованих "вишок Бойка".

Голова правління групи компаній "Нафтогаз Україна" Олексій Чернишов заявляв, що напередодні зими 2023-2024 в підземних газосховищах уже закачано понад 15 мільярдів кубів газу і цього цілком достатньо для того, щоб пережити холодну пору року. Наступна зима буде першою, яку Україна пройде винятково за рахунок власного газу. Імпортне паливо державним коштом не купуватимуть.

Вас також можуть зацікавити новини: