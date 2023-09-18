Після початку їх роботи за декілька років видобуток газу в країні може зрости на чверть.

Україна може істотно збільшити видобуток газу і навіть стати енергонезалежною за рахунок відвойованих у росіян, так званих, "вишок Бойка" в Чорному морі.

Як йдеться в матеріалі УНІАН, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко вважає, що український шельф є надзвичайно перспективним для розвідки та видобутку вуглеводнів. Потенційні запаси газу та нафти в українській частині Чорного моря оцінюються у 2,3 мільярди тонн палива, що становить близько 40 відсотків від усіх енергетичних запасів нашої країни.

"Зважаючи на такі запаси, освоєння шельфу може допомогти Україні значно наростити видобуток газу, що дозволить нам повністю забезпечити себе ресурсом, і в перспективі - стати його експортером до ЄС", - сказав він.

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У свою чергу, голова правління Асоціації "Нафта і Газ України" Андрій Закревський зазначає, що у разі, якщо вишки вціліють, то видобуток газу в Україні за декілька років зросте з поточних 18,5 кубометрів на чверть.

"Мова йшла про те, що тільки на протязі трьох років тільки на нашому шельфі зможемо видобувати п’ять мільярдів кубометрів газу на рік. Це зростання на чверть", - сказав він, додавши що чистий дохід держави від цього міг би скласти близько трьох мільярдів доларів на рік.

Україна повертає своє

"Вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

11 вересня 2023 року стало відомо, що завдяки блискучій операції бійців Головного управління розвідки Україна повернула контроль над буровими платформами "Петро Годованець" та "Україна", а також буровими установками "Таврида" і "Сиваш" у Чорному морі.

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

13 вересня 2023 року у розвідці розкрили невідомі подробиці спецоперації зі звільнення "вишок Бойка". Розвідник, зокрема, розповів про найбільш небезпечний момент під час операції та про те, як вдалося відбити атаку російського літака.

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