У низці районів Києва після 'прильоту' виникли масштабні проблеми зі світлом

Знеструмлення сталося після влучання в один з енергообʼєктів у Шевченківському районі.

У Києві через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені чотири райони. Як повідомили в ДТЕК, знеструмлення зафіксовано у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському і Печерському районах.

"Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло", - зазначили у компанії.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в один з енергообʼєктів у Шевченківському районі.

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Тоді ж на деякий час внаслідок знеструмлення зупинилося метро та інший електротранспорт у столиці, згодом рух було відновлено.

В "Укренерго" додали, що після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи.

"Паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі киян", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергетиці - інші новини

Внаслідок ворожих обстрілів на ранок 20 жовтня зафіксовано нові знеструмлення у 12 областях України - Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, повідомляло "Укренерго".

Більшість багатоквартирних будинків в Києві готові до початку опалювального сезону. Проте біля 20% домівок не забезпечені резервним тепловим живленням і знаходяться в зоні підвищеного ризику, розповів УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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