Жителі половини областей України без світла: де почалися нові відключення

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті там, де це дозволяють безпекові умови.

Внаслідок ворожих обстрілів на ранок 20 жовтня зафіксовано нові знеструмлення у 12 областях України - Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомляє "Укренерго", аварійно-відновлювальні роботи розпочаті там, де це наразі дозволяють безпекові умови.

"Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей – графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів", - йдеться в повідомленні.

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Також через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) було повністю або частково знеструмлені 9 населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі.

Зазначається, що споживання електроенергії сьогодні знизилося завдяки встановленню сонячної погоди на частині території України, що зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Відключення світла - останні новини

У вівторок, 20 жовтня, у частині регіонів України діють обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для населення заплановані обсягом від однієї до двох черг, що має відповідати тривалості 4-8 годин.

Через систематичні удари російських окупантів ситуація з постачанням електроенергії в Київ загалом є найскладнішою в Україні. Мешканцям столиці слід готуватися до складної зими і варто забезпечити себе власною генерацією на кілька діб, повідомив УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

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