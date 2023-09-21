Агресор розраховує, що обмеження допоможуть наситити ринок пального.

На тлі того що у Росії серйозні проблеми з бензином, агресор заявив про ведення тимчасових обмежень на експорт бензину та дизельного палива.

Як йдеться в повідомленні на сайті уряду країни-агресора, рішення було ухвалене "для стабілізації цін на пальне на внутрішньому ринку". Постанову підписав голова уряду РФ Михайло Мішустін.

Як йдеться в повідомленні, тимчасові обмеження "допоможуть наситити ринок палива, що в свою чергу дозволить знизити ціни для споживачів".

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Ситуація з бензином

Станом на 22 серпня 2023 року повідомлялося про те, що в Росії на АЗС повністю зникло пальне.

Станом на 23 серпня 2023 року в анексованому Криму на АЗС повністю зникло паливо.

Станом на 7 вересня 2023 року повідомлялося, що в РФ пального немає навіть на збирання врожаю.

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